Siirt belediyesinde meslek edindirme kursuna katılan kursiyerlere sertifika verildi

Siirt'te meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile tamamlayan 106 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Siirt Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan 106 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarını almanın sevincini yaşadı. Kadın Yaşam Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Murat Özekinci, kursiyerler, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

El sanatları, Okuma yazma, işaret dili, Kuran-ı Kerim, resim, akıl zeka oyunları kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi eğitimci Güney Hacıbektaşoğlu tarafından törenle verildi.

Kurslarda üretilen ürünleri inceleyen Güney Hacıbektaşoğlu, kursiyerleri ve öğreticilerini kutladı. Daha sonra Güney Hacıbektaşoğlu, 4-6 yaş kreş öğrencilerine karnelerini vererek, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Güney Hacıbektaşoğlu, kursiyerlerin merkezde keyifli zaman geçirdiklerini ve yeni meslekler edindiklerini belirterek, kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlara ve öğreticilere teşekkür etti.