Siirt Belediyesi'nden, 2 bin 500 öğrenciye eğitim seti hediyesi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki okullarda eğitim-öğretime yeni başlayan 2 bin 500 öğrenciye eğitim ve okuma setlerini ulaştırıldı. Vali Hacıbektaşoğlu'nun başarı dileklerini öğrencilere iletildi.

Vali Hacıbektaşoğlu ekipler aracılığıyla tüm öğrencilere ve eğitim camiasına 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilediğini duyurdu.