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Siirt Belediyesinden Adres Sizden Mama Bizden Projesi

Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanları için ’Adres Sizden Mama Bizden’ Projesini hayata geçirdi.

Siirt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak hayvanları için 'Adres Sizden Mama Bizden' Projesini hayata geçirdi.


Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Adres Sizden Mama Bizden' etkinliği kapsamında, Siirt'te sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların işaret ettiği adrese sokak hayvanları için mama bırakılıyor. Siirt Belediyesi haber merkezi, whatsapp ihbar hattı ve sosyal medya üzerinden gelen mama talepleri doğrultusunda kentte sokak hayvanları için mamalar ulaştırılıyor.


Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, pandemi günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başlatılan projeye kısa sürede vatandaşların rağbet gösterdiğini dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Kent genelinde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sokak hayvanlarını belediye olarak ihmal etmemeye çalışıyoruz. Bu konuda da adres işaret ederek, destek veren vatandaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

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