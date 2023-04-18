Siirt Belediyesi'nden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çölyak hastalarının glütensiz gıdalara daha kolay ulaşmaları ve bu konuda mağduriyet yaşamamaları için gıda paketlerini belirlenen adrese ulaştırmaya devam ediyor.

Kent genelinde çölyak hastası 200 aileye her ay düzenli olarak gıda desteğinde bulunan Siirt Belediyesi, glutensiz gıda paketlerini hijyen kurallarına uygun şekilde belirlenen adreslere ulaştırılmaya devam ediyor. Gıda paketlerinin dağıtımı, çölyak hastası olduğuna dair sağlık raporu ve ikametgah belgesi ile başvuran vatandaşlara doğrudan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

2023 yılı içerinde toplam 3 bin adet çölyak gıda paket dağıtımı gerçekleştirilecek.