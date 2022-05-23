Siirt Belediyesinden eğitime destek

Siirt Belediyesi ‘Eğitime Destek Projesi' ile kent merkezinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan il izleme uygulaması sınavında kullanılan 40 bin kitapçığı, Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile okullara dağıttı.

Siirt Belediyesinin destek ve katkılarıyla kent merkezinde öğrenim gören 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin katıldığı izleme uygulaması gerçekleştirildi. İlki Aralık ayında yapılan izleme uygulamasının ikincisi 16, 17 ve 18 Mayıs 2022 tarihlerinde yapıldı. Öğrencinin öğretim süreci içerisinde, işlenen dersler sonunda öğrenme eksikliklerini tespit etmek ve öğrenci gelişimini kontrol etmek amacıyla yapılan il izleme uygulamasına Siirt kent merkezinde öğrenim gören yaklaşık 40 bin öğrenci katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İzleme Uygulamasında katkı ve desteklerinden dolayı Siirt Valisi ve Belediye Başkanı Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'na teşekkür etti.