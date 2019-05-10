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Siirt Belediyesi'nden emlak, çevre ve ilan vergisi açıklaması

Siirt Belediyesi tarafından emlak ve çevre temizlik vergisi ile ilan reklam vergisinin 2019 yılına ait birinci taksit ödemesinin 31 Mayıs 2019 Cuma günü sona ereceği açıklandı.


Konuyla ilgili Siirt Belediyesi Gelirler Şefliği'nden yapılan açıklamada, birinci taksitlerinin ödeme süresinin 31 Mayıs'ta 2019 sona ereceği hatırlatıldı. Açıklamada, "Belediyemizce tahsil edilmekte olan 2019 yılı emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi birinci son ödeme tarihi 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar olup, bina, arsa ve arazi gibi gayrimenkullere sahip mükelleflerin emlak vergisini, iş yerlerinde oturanların çevre temizlik vergisini zamanında yatırmaları gerekmektedir. Tarihinde yatırılmayan vergiler için 6138 Sayılı Kanun gereğinde günlük gecikme zammı uygulanacağı kanun gereğidir. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için önemle duyurulur" denildi.

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