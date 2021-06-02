Siirt Belediyesinden kitap okuma etkinliği

Sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyetlerine ara vermeden devam eden Siirt Belediyesinin açtığı okuma yazma kursuna rağbet her geçen gün artarak devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Orhan Doğan Parkında okuma yazma kursuna katılan 80 kursiyer, Kızlar Tepesi sosyal tesisinde kitap okuma etkinliğinde kitap okudu. Etkinlik sonunda kursiyerlere 'Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı' adlı kitap hediye edildi.