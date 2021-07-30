Siirt Belediyesi'nden KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım desteği

Kent merkezinde sınavın yapıldığı merkezlere, ulaşım ücretsiz sağlanacak. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve adayların sınavlara geç kalmaması için sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelere seferler nakleden Siirt Belediyesi, ayrıca sınava girecek öğrencilere de ulaşımı ücretsiz bir şekilde sağlayacak.

KPSS'ye girecek adaylar, sınav giriş belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek. Covid-19 testi pozitif olan adaylar için ayrı sefer düzenlenecek Covid-19 test sonucu pozitif olan adaylar için de Belediye Ulaştırma Müdürlüğünce bu adaylar içinde ayrı otobüs seferi düzenlenecektir.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, adaylara başarılar diledi

Konuya hassasiyetle yaklaşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Sınava girecek adaylar için ulaşım konusunda tüm ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Sınav saatleri içerisinde de vatandaşlarımızın gürültü oluşturabilecek olaylardan uzak durmalarını rica ediyorum. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.