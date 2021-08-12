Siirt Belediyesinden KPSS'ye girecek adaylara ücretsiz ulaşım desteği

Bu kapsamda kent merkezinde sınavın yapıldığı okullara ulaşım ücretsiz sağlanacak.

Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması ve adayların sınavlara geç kalmaması için sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelere seferler düzenleyecek olan Siirt Belediyesi, ayrıca sınava girecek öğrencilere ve velilerine de ulaşımı ücretsiz bir şekilde sağlayacak. Söz konusu KPSS'ye girecek adaylar, sınav giriş belgelerini otobüs sürücülerine göstererek, belediye otobüslerinde ücretsiz faydalanabilecek.

Öte yandan korona virüs test sonucu pozitif olan adaylar için de Belediye Ulaştırma Müdürlüğünce ayrı otobüs seferi düzenlenecek.

Sınava girecek tüm adaylara başarı dileğinde bulunan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ''Sınava girecek adaylar için ulaşım konusunda tüm ekip arkadaşlarımız görevlerinin başında olacaklar. Sınav saatleri içerisinde de vatandaşlarımızın gürültü oluşturabilecek olaylardan uzak durmalarını rica ediyorum. Sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.