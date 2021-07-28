Siirt Belediyesinden toplu taşıma araçlarına maske ile dezenfektan desteği

Siirt Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını korumak, virüsün vatandaşlar arasında yayılım hızını azaltmak amacıyla toplu taşımayı kullanmak zorunda olan ve maskesi olmayan vatandaşlara maske ve el dezenfektanı dağıtmaya başladı.

Siirt Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü salgına karşı en ön safta mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik ulaşım desteğini 30 Ağustosa kadar devam ettirme kararı aldı. Salgınla mücadele sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları ile eczacılara belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarını 30 Ağustosa kadar ücretsiz kullanmaya devam edeceği duyuruldu.