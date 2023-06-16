Siirt Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

YKS sınavına katılacak tüm öğrencilere başarılar dileyen Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, bu süreçte öğrencilere destek olan tüm öğretmen ve velilere de teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu, “Çocuklarımızın dikkat ve motivasyonunun bozulmaması için, sınavların yapılacağı okul çevresinde ve caddelerde gürültü yapılmamalı, ayrıca, trafikte seyreden araçların, konvoyların korna, çalgı, yüksek ses ve benzeri gürültü çıkarıcı davranışlardan kaçınmaları ayrıca okulların yakınlarındaki inşaatlarda sınav saatlerinde gürültüye sebep olabilecek çalışmalar yapılmamalıdır” dedi.