İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt Dadaşlar Jandarma Özel Harekatı'ndan duygulandıran paylaşım

Siirt Dadaşlar Jandarma Özel Harekat Birliği şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ı unutmayarak duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Siirt Dadaşlar Jandarma Özel Harekat Birliği şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ı unutmayarak duygulandıran bir paylaşımda bulundu.



Siirt'in Eruh ilçesinde 19 Haziran 2018'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın silah arkadaşları onu unutmayarak kendi çektiği videoyu paylaştı. Şehidin son görüntülerinde, "JÖH'ler karadan kobralar havadan, balta girmemiş ormanlara JÖH girer arkadaşlar buda böyle bilinsin yani" dediği duyuldu.


Görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Siirt Dadaşlar Jandarma Özel Harekat birliği şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ı yad etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.