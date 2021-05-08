Siirt emniyetinden 300 personelle uyuşturucu operasyonu

Siirt'te 300 polisin katılımıyla, kent merkezindeki 3 mahallede uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezindeki 3 mahallede, metruk binalar, meydanlarda ve sokaklarda 300 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, metruk binalarda aramalar yapılırken, 421 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. 59 araç kontrol edildi. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların devam edeceği belirtildi.