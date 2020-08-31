Siirt emniyetinden denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde denetimlerde bulunarak vatandaşların maske kullanımı ve mesafe kurallarına uyup uymadıklarını denetlendi. Ekipler, toplu taşıma araçları, cadde, ve benzeri yerlerde denetimlerde bulunarak, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan maske kullanımının, hijyen kurallarının ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

Kent genelinde denetim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi.