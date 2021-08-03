İhlas Haber Ajansı

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Siirt emniyetinden yangın bölgesine TOMA'lı destek

Antalya’da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yola çıktı.

Antalya'da devam eden orman yangınlarını söndürmek için Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yola çıktı.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla 2 Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve 4 personel görevlendirdi. Antalya'daki afet bölgesine gitmek üzere yola çıkan ekipler, Kriz merkezi koordinesinde devam eden yangının söndürülmesi için çalışacak.

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