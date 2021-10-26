Siirt fıstığı dünyanın en iyi lezzetleri arasına girdi

Avrupa'nın önde gelen şef ve gurmeleri bünyesinde buluşturan ‘Uluslararası Tat Enstitüsü', gerçekleştirdiği ‘2021 Tat Değerlendirmesi' sonucunda ‘Siirt Fıstığı üstün lezzet ödülüne layık görüldü. Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) her yıl dünya çapında tüketicilere sunulan gıda ve içecek ürünlerinin tat performansını değerlendiriyor. Siirt'in marka ürünü ve eşsiz lezzetiyle Türkiye'de en çok tercih edilen Siirt Fıstığı, yılda bir defa Belçika'nın Başkenti Brüksel'de düzenlenen dünyanın en iyi şef ve gurmelerinin katıldığı Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından 100 üzerinden 92,4 puanla üç yıldızın tamamını alarak, dünyanın en lezzetli fıstıkları arasında yerini aldı.

Değerlendirme, Belçika merkezli Uluslararası Tat Enstitüsünce Brüksel'de düzenlenen etkinlikte gerçekleştirildi. Tat etkinliğine Avrupa'daki 20 ülkeden, aralarında Michelin Yıldızlı şef ve gurmelerinin katılarak, binlerce ürünü test etti. Değerlendirmede, Siirt Fıstığı Avrupalı usta damaklar tarafından Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü'ne laik görüldü.

Siirt fıstığının uluslararası ödül kazanması kentin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, Siirt Fıstığının kalitesi dünya çapında alınan bu ödülle bir kez daha tescillendi.