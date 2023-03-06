Siirt gezici kütüphanesi, Adıyaman'da çocuklara destek oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgelerinde başlatılan etkinlikler çerçevesinde, Siirt Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesine ait gezici kütüphane aracıyla depremin vurduğu Adıyaman'da afetzede çocuklar için etkinlik düzenledi.

Siirt İl Halk Kütüphanesi ve Kuyucak İlçe Halk Kütüphanesi işbirliği ile Adıyaman Korupark Çadır Kentte afetzede çocukların acılarını ve yaşadıkları travmayı unutturmak için, kitap okuma, satranç, boyama, sinema, resim vb. çeşitli etkinler düzenledi.

Kütüphanecilik faaliyetleri çerçevesinde, afet bölgelerinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği gezici kütüphaneye çocuklar yoğun ilgi gösterdi.