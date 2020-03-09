Siirt havaalanı personeline korona virüs anlatıldı

Siirt'te tüm dünyayı tehdit eden korona virüs hakkında havaalanı çalışanları bilgilendirildi.

Siirt Halk Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Dr. Huriye Akça tarafından Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden korona virüs hakkında personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Dr. Huriye Akça, bilgilendirme toplantısında, korana virüsün damlacık yoluyla bulaşması sonucu insanlarda hastalığa neden olduğunu ifade etti. Akça, “Toplantıda, yolcuların bu virüsün kendilerine bulaşmasını önlemek adına, özellikle sık sık ellerini yıkayarak basit yollarla gerekli önlemleri alabilecekleri, her yıl bu tür virüslerin çeşitli tipleri ile karşılaşıldığına ve enfekte olunabilir. Hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilmesi gereklidir" dedi.