İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt havaalanı personeline korona virüs anlatıldı

Siirt’te tüm dünyayı tehdit eden korona virüs hakkında havaalanı çalışanları bilgilendirildi.

Siirt'te tüm dünyayı tehdit eden korona virüs hakkında havaalanı çalışanları bilgilendirildi.


Siirt Halk Sağlık Müdürlüğünde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Dr. Huriye Akça tarafından Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden korona virüs hakkında personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Dr. Huriye Akça, bilgilendirme toplantısında, korana virüsün damlacık yoluyla bulaşması sonucu insanlarda hastalığa neden olduğunu ifade etti. Akça, “Toplantıda, yolcuların bu virüsün kendilerine bulaşmasını önlemek adına, özellikle sık sık ellerini yıkayarak basit yollarla gerekli önlemleri alabilecekleri, her yıl bu tür virüslerin çeşitli tipleri ile karşılaşıldığına ve enfekte olunabilir. Hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilmesi gereklidir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.