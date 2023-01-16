Siirt Havalimanı 2022 yılında 50 bin 171 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Siirt Havalimanı'nın 2022 yılına ait hava yolu uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siirt Havalimanı'nda, 2022 yılı içinde iç hat yolcu trafiği 50 bin 171 olduğu bildirildi. 2022 yılında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 518 olduğu, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 480 ton olduğu belirtildi.