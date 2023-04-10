Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden iftar

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'nci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde il protokolü, emniyet mensupları ve kurum müdürlerine iftar verdi.

İftar programında il protokolü ve davetliler Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla oruçlarını açtı. İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, ülkemizin birlik ve beraberliği, huzuru için canını feda eden aziz şehitlerin ruhu için dua okudu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, iftar sonrası yaptığı konuşmada, “Türk Polis Teşkilatı'nın 178'nci yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin bekası, birlik ve bütünlüğü için şehadete eren tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Allah, milletimizi, devletimizi korusun” dedi.

İftar programını düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımız, sayın bakanımız bizleri Hatay'da görevlendirdi. Devletimizin tüm kurumları hepimiz bir ve beraberdik, yardıma koştuk, devlet oraya aktı, milletimiz oraya aktı. Tabii burada ilk giden arkadaşlarımız yine emniyet teşkilatımız, Özel Harekat polisimiz vardı. Deprem bölgesine giden arkadaşlar çok büyük işler yaptılar. Ben özellikle polis teşkilatımıza, kahraman Mehmetçiklerimize, sağlık çalışanlarımıza, savcılarımıza, doktorlarımıza, AFAD personelimize, belediye başkanlarımıza ve çalışanlarına, güvenlik korucularımıza, sivil toplum kuruluşlarına, oda başkanlarına, baro başkanlarına, öğretmenlerimize, imamlarımıza, özel sektör çalışanlarımıza, özelikle madencilerimize, yardımlarını ve dualarını bizlerden hiç esirgemeyen kadirşinas tüm Siirt halkına ve emeği geçen ve adını hatırlayamadığım herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ben orada devletin çok büyük olduğunu hissettim, milletimin çok büyük olduğunu hissettim ve burada bütün Siirt'i yanımda hissettim. Bu duygularla polis teşkilatımızın gününü ve mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum.”

Siirt Polis Evi'nde düzenlenen programa Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarica, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nizam Dilek, il protokolü, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve polis teşkilatı katıldı.