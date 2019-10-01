İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda kurban kesim töreni düzenlendi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti. Tören alanına getirilen kurbanlar, dualar eşliğinde kesildi.


Siirt'te askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı eğitim sahasında gerçekleşen törene Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İçişleri Bakan Danışmanı Fevzi Sevgili, AK Parti İl Başkanı Özgür Çalapkulu, askerler ve özel hareket polisleri katıldı.


Kurban kesim sonrası güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarısı ve selameti için dua edildi. Daha sonra askerlerle sohbet eden Vali Atik, kesilen kurban kanını askerlerin alnına sürerek, "Ayağınıza taş değmesin, Allah sizleri her türlü kazadan ve beladan korusun" temennisinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.