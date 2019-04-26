Siirt İl Jandarma Komutanlığı'ndan ‘Bahar operasyonu'

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komanda birlikleri ve jandarma özel harekat timleri bahar aylarının gelmesi ile operasyonlarını sıklaştırdı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timlerinin başarılı operasyonları, terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdi. Güvenlik güçlerince, PKK'lı teröristlerin bahar yapılanması için Siirt'in Pervari, Eruh ve Şirvan kırsalına geçme ihtimaline karşı geçiş güzergahları abluka altına alındı. Tüm bölgeyi saran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerin bahar yapılanmasına fırsat vermeyerek operasyonlarına devam ediyor.