Siirt İl Jandarma Komutanlığı'ndan uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si kamu görevlisi 47 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak Siirt merkez, Şirvan ve Kurtalan, Diyarbakır'ın Lice ve Silvan, Batman merkez ve Mersin merkez olmak üzere toplam 4 ilde 52 şüpheli 7'si kamu görevlisinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu maddenin kullanılmasını kolaylaştırmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak ve suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme planlı faaliyeti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, soruşturma kapsamındaki suçları işlediği değerlendirilen 7'si kamu görevlisi olmak üzere toplam 52 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması maksadıyla Siirt, Batman, Diyarbakır ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak 265 jandarma personeli ile 260 emniyet personeli olmak üzere toplam 525 kolluk görevlisi ve 83 aracın katılımı ile Narko-Kıran 56 operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 52'i şüphelinin 47'si yakalanarak gözaltına alınmış olup, 5 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında 124 kilo 500 gram toz ve kubar esrar, 3 gram eroin, bir gram metamfetamin, 16 adet exctacy, 40 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bir adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 46 adet cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.