Siirt il koordinasyon kurulunda kentteki yatırımlar değerlendirildi

Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı.

Üçer aylık dönemler halinde gerçekleştirilen, kamu kurum-kuruluşlarınca yürütülen ve planlanan yatırımların değerlendirildiği, 2023 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Siirt Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşlarının bölge müdürleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; kent genelinde yürütülen yatırımlar ele alınarak, 2023 yılı içinde yapılacak yatırımlar ve projeler ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldı. Vali Hacıbektaşoğlu, toplantının açılışında yaptığı değerlendirmede; Siirt'e tahsis edilen ödeneklerin hızlı, etkin ve rasyonel bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kurum ve kuruluşların mevsim şartlarının düzeldiği bu aylarda çalışmaların hızlandırılması gerektiğini kaydeden Vali Hacıbektaşoğlu, “İlimiz genelinde 2023 Nisan ayı itibariyle 180 proje üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu projelere ayrılan ödenek miktarı 2 milyar 692 milyon 671 bin TL olup, 611 milyon 857 bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin dönem nakdi gerçekleşmeleri yüzde 23 olmuştur. 180 projeden 10'u tamamlanmış, 113'ü devam etmekte, 32'si ihale aşamasında ve 25 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamamıştır. 2023 yılı yatırımlarının ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra yatırımcı kuruluş müdürlerine tek tek söz veren Vali Hacıbektaşoğlıu, koordinasyonu gerektiren hususların not alınmasını istedi. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurumların çalışmaları ve projeleri hakkında yaptıkları sunumlar ile sona erdi.