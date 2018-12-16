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Siirt İl Özel İdarespor: 5 - Erciş Gençlik Belediyespor: 0

TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1.

Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, konuk ettiği Erciş Gençlik Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.


Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 10. dakikada Siirt İl Özel İderesporlu Harun, 14. Dakikada Samuel ve 36. dakikada Jasmin'in attığı gollerle 3-0 bitti. Maçın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren Siirt İl Özel İdarespor, 55. dakikada Abdullah ve 80. dakikada Hamit'in attığı golle maçı 5-0 kazandı.


Siirtspor bu skorla puanını 28'e yükseltti.

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