Siirt İl Özel İdarespor: 5 - Erciş Gençlik Belediyespor: 0

Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, konuk ettiği Erciş Gençlik Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 10. dakikada Siirt İl Özel İderesporlu Harun, 14. Dakikada Samuel ve 36. dakikada Jasmin'in attığı gollerle 3-0 bitti. Maçın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren Siirt İl Özel İdarespor, 55. dakikada Abdullah ve 80. dakikada Hamit'in attığı golle maçı 5-0 kazandı.

Siirtspor bu skorla puanını 28'e yükseltti.