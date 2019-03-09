İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt İl Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor ile berabere kaldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor 0-0 berabere kaldı.


Siirt Atatürk stadında oynanan karşılaşmanın 42. dakikada penaltı kullanan Siirt İl Özel İdarespor gol bulamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor birçok önemli pozisyondan sonuç alamayınca maç golsüz sona erdi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, maçı türbinden izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.