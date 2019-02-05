Siirt ile Antalya kardeş şehir oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Projesiyle Siirt'in Tillo ilçesi ile Antalya'nın Elmalı ilçesi kardeş ilçe oldu.

Antalya Valiliği bünyesindeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında kardeş şehir seçilen Siirt ile Antalya arasında kardeşlik projesinin protokol imza töreni yapıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Siirt Vali Yardımcısı ve Tillo Kaymakamı Erkan Savar'ın katıldığı imza protokolünde Siirt'in Tillo ilçesi ile Antalya'nın Elmalı ilçesinin kardeş ilçe seçilerek kendi aralarında protokol imzaladı.

Gelin Kardeş Olalım Projesiyle ilçeler arasında karşılıklı teknik ziyaretler gerçekleşmesinin önemini vurgulayan Siirt Tillo İlçe Kaymakamı Erkan Savar, çiftçi ve sektör toplantıları yapılmak suretiyle tarımsal bilgi, teknoloji ve deneyim transferi sağlanacağı belirtti. Savar, “Üç yıl sürecek olan Gelin Kardeş Olalım Projesinin ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sunmasını ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni dileklerinde bulunuyorum” dedi.