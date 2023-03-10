Siirt, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliklerine hazırlanıyor

Siirt'te, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, 12 Mart Pazar günü Siirt Valiliği himayelerinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile ilgili tören düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan etkinlikler, aziz şehitler için saat 10.00'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Mehmet Akif Ersoy konulu slayt gösterisinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılması ve şiirler okunmasının ardından, Siirt Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu oratoryo gösterisi izlenecek.

Program, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerin verilmesi ile sona erecek.