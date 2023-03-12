Siirt, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününü kutladı

Siirt'te bağımsızlığın simgesi, milli birlik ve beraberliğin ifadesi İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıl dönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy konulu slayt gösterisinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Esra İlbaş tarafından yapıldı.

Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu oratoryo gösterisi, büyük bir ilgiyle izlendi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında, dereceye giren öğrencilere ödülleri, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu tarafından verildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, tören sonunda Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğine, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurum müdürleri öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.