Siirt itfaiyesinden öğrencilere eğitim

Siirt'te 80. Yıl İlköğretim okulu öğrencilerine yangın tehlikelerine karşı bilinç oluşturmak amacıyla itfaiye personellerince eğitim verildi.

Siirt Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne götürülen minik öğrenciler itfaiye aracına bindirilerek yangınlara müdahalenin nasıl geçekleştirildiği anlatıldı. Şehir merkezine itfaiye araçlarıyla sirenler çalınarak gezdirilen öğrencilere yangından uzak durmaları ve ateşle şaka olmayacağını öğretildi.

Minik öğrencilerin yangının tehlikelerini algılamalarının çok önemli olduğunu dile getiren İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, öğrencilere bir evde çıkan yangında ne yapmaları gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verdiklerini dile getirdi.

Yılmaz, “Minik yavrularımızla ufak bir yangın tatbikatı yaptı. Onlara itfaiye aracını tanıttık, ardından şehir merkezine kısa bir tur düzenledik. Çocuklarımız yangın konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Allah göstermesin bir evde yangın çıktığında en ufak çocuğun rolü de çok önemlidir. İtfaiyenin ne yaptığını ve nasıl çalıştığını anlayan çocuk bizim için artık gönüllü ufak bir itfaiyeci erimizdir. Çünkü gördüğü yangın karşısında yapacağı ilk şey telefona sarılıp 112'ye nasıl bilgi vereceğini anlattık buda bizim için çok önemlidir. En önemlisi çocukların yangından uzak durması gerektiği ve ateşle oyun olmayacağını öğrettik” dedi.