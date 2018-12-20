Siirt Jandarmasına modern karakol binası

Siirt'in Eruh ilçesi Yeniçizmeli köyünde hizmet veren Yeniçizmeli Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun D. Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç ve diğer yetkililerin katılımıyla Eruh ilçesine bağlı Yeniçizmeli köyü Jandarma Komutanlık avlusunda tören düzenlendi. Bina hakkında bilgi veren Eruh İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muharrem Aydın, 44 bin 417 metrekare alan üzerinde yer alan yeni karakol komutanlığının bin 532 metrekaresinin kapalı 96 yataklı, 2 açık avlusu, 1 nizamiye, 2 gözetleme ve nöbet kulesiyle hizmete girdiğini aktardı. Aydın, yeni modern karakol komutanlığı binasının Siirt-Eruh güzergahındaki 6 köy ile 4 mezranın asayiş ve güvenliğini sağladığını aktardı.

Yapılan konuşmaların ardından kurban kesildi dualar okundu. Vali Atik ve beraberindekiler açılışını gerçekleştirdiği karakolun yatakhanelerini gezerek incelemede bulundu. Daha sonra karavanada askerle yemek yedi.

Köyde yeni yapılan taziye evinde incelemelerde bulunan Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra 4'ü ilkokul toplam 10 derslik Çizmeli Okulunu ziyaret ederek öğrencilere bir araya geldi. Öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtın Vali Atik, sohbet ettiği bir çocuğun burnunu sildi, öğrenciler hakkında öğretmen ve okul idaresinden bilgi aldı. Vali Atik ziyaretinin ardından Eruh ilçesine geçerek kaymakamlık makamında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.