Siirt Lisesi mezunları 54 yıl sonra buluştu

Siirt'in en köklü eğitim kurumlarının başında gelen Siirt Lisesinin 54 yıl önceki mezunları bir araya geldi.

1954 yılında eğitim öğretime başlayan Siirt Lisesi'nin 1965/1966 eğitim öğretim yılı mezunları, sınıf başkanları olan AK Parti 23. dönem Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu'nun başkanlığında İzmir'de bir araya geldi. Çoğunluğunun İzmir'de yaşamasından dolayı burada bir araya gelen mezunlara Yılmaz Helvacıoğlu tarafından, 54 yıl önceki fotoğraflarının yer aldığı porland porselen anı tabağı ve isimlerinin yer aldığı kahve fincanı hediye edildi.

Okul anılarını paylaşan mezunlar, İzmir'i dolaştı. İzmir Siirtliler Derneği'nde bir araya gelerek Siirt'e özgü şarkıları seslendirdi. Sınıf başkanı Yılmaz Helvacıoğlu ve mezunlar, bir sonraki toplantıyı Siirt'te gerçekleştirmek ve Siirt Lisesi'ni ziyaret etmeyi kararlaştırdı.