İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Siirt Lisesi mezunları 54 yıl sonra buluştu

Siirt’in en köklü eğitim kurumlarının başında gelen Siirt Lisesinin 54 yıl önceki mezunları bir araya geldi.

Siirt'in en köklü eğitim kurumlarının başında gelen Siirt Lisesinin 54 yıl önceki mezunları bir araya geldi.


1954 yılında eğitim öğretime başlayan Siirt Lisesi'nin 1965/1966 eğitim öğretim yılı mezunları, sınıf başkanları olan AK Parti 23. dönem Siirt Milletvekili Yılmaz Helvacıoğlu'nun başkanlığında İzmir'de bir araya geldi. Çoğunluğunun İzmir'de yaşamasından dolayı burada bir araya gelen mezunlara Yılmaz Helvacıoğlu tarafından, 54 yıl önceki fotoğraflarının yer aldığı porland porselen anı tabağı ve isimlerinin yer aldığı kahve fincanı hediye edildi.


Okul anılarını paylaşan mezunlar, İzmir'i dolaştı. İzmir Siirtliler Derneği'nde bir araya gelerek Siirt'e özgü şarkıları seslendirdi. Sınıf başkanı Yılmaz Helvacıoğlu ve mezunlar, bir sonraki toplantıyı Siirt'te gerçekleştirmek ve Siirt Lisesi'ni ziyaret etmeyi kararlaştırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.