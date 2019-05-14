Siirt merkezli 3 ilde tefeci operasyonu: 14 gözaltı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'nce organize suçların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt, İstanbul ve Yalova illerinde suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işleyerek, Siirt halkını mağdur ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik olarak eş zamanlı yapılan operasyonda örgüt lideri, yöneticileri ve üyeleri dahil 14 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan operasyonda, bir adet AK-47 Kaleşnikof, 3 adet farklı marka ve çaplarda tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 245 adet farklı çaplarda fişek ile birlikte yasa dışı olarak temin edildiği değerlendirilen çok sayıda senede el konulmuştur" denildi.