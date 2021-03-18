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Siirt merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.


Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, tefeciliğin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında arama ve el koyma kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Batman ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve banka dekontları ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor" denildi.

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