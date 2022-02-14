İhlas Haber Ajansı

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Siirt merkezli 4 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

Siirt merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlileri tarafından Siirt merkezli Bursa, Mardin ve Mersin illerinde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda yasaklanmış yayın ve doküman ile dijital materyal ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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