Siirt merkezli tefeci operasyonu: 14 gözaltı

Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt merkezli İstanbul, Bitlis, Muğla ve Şırnak illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda şüphelilerin ikamet ve iş yeri aramalarında bir adet Taurus marka ruhsatsız tabanca, 428 adet tabanca fişeği, 5 adet tapu senedi, farklı kişilere ait 3 adet otomobil anahtarı, 45 karton gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara, soruşturma ile ilişkili çeşitli belgeler ele geçirilmiştir. Şüphelilerin adli makamlara sevki sonucu bir kişi mahkemece serbest bırakılmış, 7 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 6 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.