Siirt Millet Bahçesine kavuşuyor

Siirt kent merkezinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Millet bahçesi kentin sosyal yaşamına değer katacaktır" dedi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kent merkezinde yapımı devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca finanse edilen eski Siirt Devlet Hastanesine ait 26 dönüm arsa üzerinde yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma ve yetkililerden bilgi aldı. Kentin sosyal yaşamına büyük bir değer kazandıracak olan Millet Bahçesi inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Siirt'in tam merkezinde modern peyzajıyla yüzde 80'i yeşil alana sahip millet bahçesinin Ekim ayında tamamlanmasını planlıyoruz. İçinde, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, kitap okuma alanı, mescit, kafeterya, kamelyalar, oturma bankları ve yeşil alanları ile millet bahçesi, kentin sosyal ve kültürel yaşamına büyük bir değer katacaktır” dedi.