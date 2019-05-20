Siirt Müftülüğü'nden üniversite öğrencilerine iftar

Siirt’te Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şubesince üniversite öğrencilerine iftar yemeği verildi.
Siirt'te Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şubesince üniversite öğrencilerine iftar yemeği verildi.
Siirt İl Müftülüğü ve TDV Siirt Şubesi tarafından düzenlenen program Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bulunan cami bahçesinde gerçekleştirildi. Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok akşam ezanının okunmasının ardından dua okudu. Okunan duaların ardından öğrencilerle birlikte iftar yemeği yenildi.
Düzenlenen programa İl Müftüsü Ahmet Altıok, Müftü yardımcıları Muhammed Özdemir, Mehmet Şirin Ayral, İlahiyat Fakültesi yöneticileri, üniversite öğretim görevlileri ve üniversite öğrencileri katıldı.