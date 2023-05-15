Siirt polisi tespit etti, emniyet sınır dışı etti

B.S. isimli yabancı uyruklu şahıs ve yanındaki 9 kişi, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi. Açıklamada, “Pazar günü yapılan seçimler esnasında sosyal medya hesabı üzerinden halkı ayrıştırıcı, tahrik edici ve bölücü paylaşım yaptığı tespit edilen V.B.S. isimli yabancı uyruklu şahıs ve yanındaki 9 kişilik bir heyet şeklinde beraber hareket ettikleri, heyetin YSK (Yüksek Seçim Kurulu) ve herhangi bir benzeri resmi kurumun akreditasyonları olmamasına rağmen izinsiz ve yetkisiz şekilde Siirt merkez ve Baykan ilçesine bağlı Obalı, Yarımca ve Derince köylerine, Veysel Karani beldesine, Pervari ilçe merkezine (Halkların Demokratik Partisi İlçe Başkanlığı), Güleçler ve Narsuyu köylerine, Eruh ilçe merkezine (Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı) ziyaretler düzenledikleri, ülkemiz genelinde gerçekleştirilen seçim sürecinde seçim alanlarında kendilerini seçim gözlem komisyonu üyeleri olarak tanıtarak alana girdikleri, girmeye çalıştıkları, Yeşiller ve Sol Gelecek Parti üyeleri ile birlikte hareket ederek vatandaşlarımız arasında ayrımcılığa ve tedirginliğe neden oldukları, bu surette de seçimin tarafsızlığına ve güvenliğine kasten gölge düşürdükleri, bahse konu yabancı şahısların eylem ve fikir olarak birlikte hareket ederek kamu güvenliğini ve düzenini bozma yönünde davranışlar sergiledikleri değerlendirilen V.B.S., J.I.G., I.C.C., L.C.R.G., P.E.M.M., I.E.G., J.M.D., I.C.G., M.N.I.C. ve M.O.O. isimli 10 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gerekli incelemeler yapılmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilmiş, kanunlarımız dairesinde gerekli sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiş ve şahıslara G87 - Genel ve Kamu güvenliği açısından tehlike arz edilen yabancı kişiler için verilen tahdit kodu konulmuş, yapılan işlemlerin akabinde görevlilerimiz refakatinde 15 Mayıs 2023 günü saat 11.30 sıralarında uçakla İstanbul'a intikal ettirilmiş olup, İstanbul'dan da İspanya ülkesine uçuş yapacaklardır” denildi.