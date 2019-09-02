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Siirt polisi üniversite öğrencileriyle buluştu

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek, eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamda sürdürülmesi, öğrencilerin terör faaliyetlerinden uzak tutulması ve meydana gelebilecek müessif olayların önlenebilmesi konularında bilgilendirmede bulundu.


Siirt Emniyet Müdürlüğü'nce Siirt Üniversitesi Kezer ve Merkez kampüs yerleşkesinde üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamda sürdürülmesi, öğrencilerin terör faaliyetlerinden uzak tutulması ve meydana gelebilecek müessif olayların önlenebilmesi için bin 120 öğrencinin bilgilendirildiği belirtildi. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, iletişim yoluyla dolandırıcılık, EGM mobil ihbar hattı, uyuma ekip projesi, narko-whatsapp ihbar hattı, emniyet kemeri kullanımının önemi, aşırı hız, öncelik hayatın öncelik yayanın, güvenli üniversite broşürü konularında öğrenci ve vatandaşlar bilgilendirildiği belirtildi.


Öğrenci ve velilerine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kapsamında devam edeceği öğrenildi.

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