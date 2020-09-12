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Siirt polisinden 'Maskotlu' korona virüs uyarısı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, maskotlar "Kanka Polis" eşliğinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşları ve çocukları bilgilendirdi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, maskotlar "Kanka Polis" eşliğinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşları ve çocukları bilgilendirdi.


Kent merkezi Güres Caddesi'nde karşılarında polis maskotları gören çocuklar fotoğraf çektirdi. Ekipler, çocuklara maske dağıttı. Emniyet ekipleri, kontrollü sosyal hayat döneminde, korona virüs salgını ile mücadelede kapsamında vatandaşlara ve çocuklara maske takılması, sosyal mesafeye ve temizliğe dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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