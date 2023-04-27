Siirt ‘te eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yatırım programları ve 2019-2023 yılları arasındaki faaliyetlerin yer aldığı tanıtım videosunun izlenmesi ile başlayan toplantıda, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, sunum eşliğinde bilgi verdi.

Siirt'in eğitim-öğretim durumunu değerlendiren Vali Hacıbektaşoğlu, “Siirt eğitim yatırımları ile gelecekte bölgenin parlayan bir yıldızı haline gelecektir. Tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Toplantıya, Vali Hacıbektaşoğlu, il millî eğitim müdürü Deniz Edip, ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri ve yardımcılar katıldı.