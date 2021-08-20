Siirt Ticaret Sanayi Odası'dan üyelerine destek

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, oda üyelerine KOSGEB tarafından imalatçı işletmelere 3 yıl ödemesiz, faizsiz, teminatsız, kefilsiz sadece anapara ödemeli destek verileceği söyledi. Kuzu, “Oda üyelerimizin destekten yararlanmaları için son başvuru tarihi olan 3 Eylül' e kadar KOSGEB'e başvuru yapmaları gerekir” dedi.