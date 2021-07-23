Siirt TSO Başkan Kuzu'dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla uzun süredir mücadele edildiğini belirtilen Başkan Kuzu, milyonlarca insanın hastalandığı ve dört milyonu aşkın insanın hayatını kaybettiği salgının seyrinin aşının bulunması sonrası düşüşe geçtiğini ve herkesi aşı olmaya davet ettiğini dile getirdi. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, “Aşının vaka sayılarına olan olumlu etkilerini hem dünyada hem de ülkemizde görmekteyiz. Ülkemizde başlatılan aşı seferberliği neticesinde ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 64.5 milyona yakın kişi aşı oldu. Ülke genelinde birinci doz aşı oranı yüzde 63'lere ulaşırken ne yazık ki ilimizde aşı oranı istenilen seviyede değil. Dün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısında Siirt'in 471,57 ile Türkiye'de 1. olduğunu açıklamasının ardından aşı olmayan vatandaşların mutlaka aşılarını yaparak kendilerini ve sevdiklerini korumasını gerekiyor. İlimizde her bir vatandaşın aşıya erişimini kolaylaştırmak için Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneler, aile hekimlikleri, mobil araçlar ve stantlarda aşı olma imkanı sağlandı. Dünya genelinde birçok ülke aşıya erişim sağlayamaz iken, özellikle ilimizde aşı konusunda vatandaşlarımızın aşı olmaktan imtina etmesi salgın ile mücadeleyi zorlaştırıyor. Unutulmama ki hiç kimse kendisini tek başına bu salgından koruyamaz. Hepimiz birbirimizi korumaya yardım etmeliyiz. Ne kadar çok kişi aşı olursa, özgürlüğümüzün de o kadar çok artacağının bilincinde olmalıyız. Vaka sayısında önceki dönemlere rağmen büyük ölçüde düşüş olmasına rağmen, son günlerde ilimizde yeniden büyük bir artış görülmeye başlandığı görmekteyiz. Bu yüzden herkesin daha dikkatli davranması gerekiyor. Çünkü salgının seyri hem ekonomik hem de sosyal hayatımızı derinden etkiliyor. Yeniden kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için aşı konusunda duyarlı olmalıyız. Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren ve zaman zaman tam kapanma ile karşı karşıya kalan şehrimizin yeniden o günleri yaşamaması, ekonomik çarklarımızın sürekli olarak dönmesi ve bir tek canımızı bile salgında kaybetmememiz konusunda aşı önemli bir yere sahiptir. Vatandaşlarımızı aşı olamaya davet ediyoruz. Yeni bir dalga ve varyant ile karşılaşmamak, yeniden evlerimize kapanmamak ve işlerimizin devam etmesini sağlamak için aşı olalım. Maske, mesafe, temizlik kuralına uymadığımız ve aşılama çalışmalarına katılmadığımız sürece salgının olumsuz etkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya ve aşı olmaya davet ediyorum'' dedi.