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Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu'dan fahiş fiyat uyarısı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, koronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili piyasada yaşanan hareketliliğe dikkat çekerek, fahiş fiyatlı mal satışıyla ilgili uyarıda bulundu.


Durumdan yararlanmak isteyenlerin haksız fiyat artışı yaptığı yönünde haberler üzerine fırsatçıları uyaran Kuzu, ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi. Kuzu, “Haksızlık yapan firmalara hak ettikleri cezalar verilecektir. Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

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