İhlas Haber Ajansı

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Siirt TSO Başkanı Kuzu: “Bin 500 kişiye istihdam sağladık, Siirt'in kalkınması için çalışıyoruz”

Siirt’in kalkınması için gereken her türlü girişimi yaptıklarını dile getiren Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, bin 500 kişiye kendi bünyelerinde istihdam ettiğini söyledi.

Siirt'in kalkınması için gereken her türlü girişimi yaptıklarını dile getiren Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu, bin 500 kişiye kendi bünyelerinde istihdam ettiğini söyledi.


6 dönemdir STSO Başkanlığını yürüten Kuzu, “Siirt ekonomisinin kalkınması için gerekli araştırmalar yapıp raporlar hazırlıyoruz. Bu raporları gereken yerlere sunuyoruz. Yatırım yapmak isteyen tüccar ve sanayicilerimize yardımcı oluyor ve bunun için bilgilendirici toplantı gerçekleştiriyoruz. Amacımız yatırımcıları buraya çekip ilimizin kalkınmasını sağlamaktır. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman yatırımcı ve sanayicilerimizin yanındayız. Her konuda yatırımcılarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

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