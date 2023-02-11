Siirt TSO, Malatya deprem bölgesinde yardım tırı gönderdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkilerken, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası gıda ürünleri başta olmak üzere içme suyu, giysi, çocuk bezi ve farklı ürün gruplarından oluşan yardım malzemeleri tıra yüklenerek AFAD koordinasyonundaki Malatya deprem bölgesine doğru yola çıktı.

TOBB, tüm illerdeki oda ve borsaları ile AFAD koordinasyonunda, depremden etkilenen iller için harekete geçti. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar gönderilmeye başlanırken Siirt Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Siirtliler depremden mağdur olan vatandaşların acısına ortak oldu. Yardım malzemelerini taşıyan tırı uğurlayan Siirt TSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Siirt TSO olarak, felaketin yaralarını sarmak için üyelerimiz ve halkımızın desteği ile hazırlanan yardım aracımız deprem bölgesine doğru yola çıktı. Deprem bölgesine katkılarımız devam edecek. Destek olmak isteyen üyelerimiz ve hemşerilerimiz odamız ile irtibata geçebilirler. Zor günleri hep birlikte aşacak, bu büyük afetin yaralarını hep beraber saracağız. Gün birlik olma günü. Tüm milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” dedi.