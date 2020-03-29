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Siirt TSO üye aidatını ekim ayına erteledi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) haziran 2020’de ödenmesi gereken üye aidatını 4 ay erteletme kararı aldı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) haziran 2020'de ödenmesi gereken üye aidatını 4 ay erteletme kararı aldı.


Korona virüs için Bakanlığın açıkladığı tedbirlere uyulmasını isteyerek Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, salgının etkilerinin azaltılması için her türlü olanakları değerlendirdiklerini söyledi. Kuzu, “Salgının görüldüğü ilk günden itibaren aidat ödemelerinin ertelenmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ve TOBB ile görüşmeler yürüttük. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ticaret Bakanlığı ve TOBB'dan olur almış bulunmaktayız. Bu çerçevede üyelerimizin haziran ayındaki yıllık ve munzam aidat ilk taksit ödemesi ekim ayına erteliyoruz" dedi.

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