Siirt TSO'dan üyelerine ek nefes kredisi

TOBB nezdindeki girişimleri ile 3 milyon 625 bin lira kaynağa ilaveten 1 milyon 500 bin liralık ek kaynak sağlandığını belirten Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, bugüne kadar 57 üyeye kaynak sağladıklarını söyledi. Başkan Kuzu, "İlave 1 milyon 500 bin lira kaynak da odamız üyelerinin kullanımına hazır. İlimizde toplamda 5 milyon 125 bin liralık kredi kullandırılmış olacak. Üyelerimize yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile 50 bin ile 100 bin lira arası kredi kullandırılacak. Kredinin, 2020 senesinde 6 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Üyelerimizin nefes almakta zorlandığı bir dönemde tüm imkanlardan elimizden geldiği kadar daha fazla üyemizi faydalandırmak için çalışıyoruz. Sağlanan ek kaynağın üyelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.