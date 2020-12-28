Siirt TSO'dan uzaktan eğitime tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Siirt TSO'nun katkılarıyla alınan EBA uyumlu klavyeli tabletlerin ilk etabı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Tabletler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere dağıtılacak.

Yaklaşık 1 yıldan bu yana dünyada etkili olan pandemi sebebiyle bu yılki eğitim yardımlarının uzaktan eğitime destek vermek amacıyla tablet olarak yapıldığını belirten Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını, hediye edilen bu tabletlerle, uzaktan eğitim için gerekli ekipmanı bulunmayan öğrencilerin dezavantajlarının giderilmesine ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Başkan Kuzu, "Amacımız, tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilerimize destek olmak. Yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak bu ve benzeri destekleri imkanlarımız nispetinde gelecekte de sürdüreceğiz. Temennimiz, pandeminin bir an önce sona ermesi ve yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasıdır" dedi.

Klavyeli tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Siirt TSO Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'e teslim edildi.